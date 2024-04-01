|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|31
|%0.06
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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