|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KILINÇ
|116
|%0.06
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER EMİR
|29
|%0.25
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÜNER
|26
|%0.15
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP YAVUZ
|180
|%0.23
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM YAVUZ
|25
|%0.29
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN AĞBULUT
|124
|%0.11
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR KARA
|147
|%0.04
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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