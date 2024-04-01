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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 12:46
Halkın Kurtuluş Partisi

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

ÖZCAN ERGÜL

Özcan Ergül
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : BURSA / İZNİK
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı