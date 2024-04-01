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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİLE KOÇ EFE 512 %0.37 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
ADNAN KAYA 43 %0.27 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULBAKİ GÜZEL 235 %0.41 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN YETGİN 200 %0.13 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHTİYAR KOÇAK 74 %0.19 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA YILDIRIM 111 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı