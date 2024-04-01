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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KAYA 28 %0.08 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ÖZDEMİR 8 %0.04 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YÜCE 262 %0.07 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
HATİCE GÜL ESMER 276 %0.08 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı