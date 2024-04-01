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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYSUN SERBEST 36 %0.08 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİRSEN ADEKA 261 %0.10 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUBA KAYA 23 %0.08 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA DALICI 82 %0.06 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT AŞIKOĞLU 11 %0.05 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUSE KAYAN 14 %0.06 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
SENGÜL SÖGÜT 98 %0.05 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
ADNAN GÜRCAN DALICI 126 %0.07 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT ŞAHİN 27 %0.07 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR KUZUCU 61 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı