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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLAY ERDEM 41 %0.04 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı