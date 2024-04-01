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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP KURT 37 %0.06 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ERDOĞDU 39 %0.05 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KURT 14 %0.05 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK GÖL 308 %0.15 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN KUZUBAŞ 37 %0.12 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KIZILTAŞ 16 %0.05 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER KUZUBAŞ 36 %0.05 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı