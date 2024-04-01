60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN KILIÇASLAN 34 %0.06 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİROL ALP 27 %0.06 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YILMAZ 34 %0.22 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURAN KIRKGÖZ 36 %0.13 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT CEYLAN 68 %0.17 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
RAMAZAN BAĞCI 20 %0.21 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBRU KEÇECİ 101 %0.12 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KÖK 26 %0.08 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SÜTİÇEN 29 %0.09 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ŞAHBAZ 80 %0.05 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SUNUCU 32 %0.14 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FADİME ÖZER 73 %0.04 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN KUŞÇU 178 %0.06 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı