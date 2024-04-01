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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR TOKMAK 57 %0.34 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESMA ÖZKAHRAMAN 77 %0.09 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDA GÜL ALSANCAK 47 %0.09 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA YILMAZ 132 %0.16 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN MUTLU CAN ALIÇLI 44 %0.18 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP KIVILCIM ASLAN 96 %0.06 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN GÜMÜŞ 69 %0.47 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KILIÇ 34 %0.09 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİMGE SERAY GENÇ 62 %0.13 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AKTAŞ 102 %0.19 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı