|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ZORBA
|82
|%0.05
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ EMRE OLKUN
|42
|%0.10
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERNA ŞEKERCİOĞLU
|72
|%0.20
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİFE ERDEMCİ
|42
|%0.22
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYBARS YALÇINKAYA
|83
|%0.26
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|0
|%0
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