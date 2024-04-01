|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|51
|%0.10
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERFİN NALİNCİ
|167
|%0.12
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ AVCI
|89
|%0.16
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