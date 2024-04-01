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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.18
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HADİCE ATEŞ 1031 %1.47 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİA TOKTAŞ 781 %1.56 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERTİP TOKOĞLU 4280 %2.71 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAKİ ÖZMEN 93 %0.31 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TUZAK 973 %1.88 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABİHA TOKTAŞ 675 %1.53 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİLAN GÜNAY 227 %0.33 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL YILDRAK 219 %0.33 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAZLUM TAŞ 2620 %0.86 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MECİT AKGÜÇ 424 %0.88 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜL POLA 8118 %1.65 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ZANA TOPRAK 1069 %3.10 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHKUM TAŞ 13915 %4.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı