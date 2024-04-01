|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİRAÇ ÇELİK
|99890
|%71.83
|Detay
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİZGİN EKİN
|36766
|%67.99
|Detay
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERAT CAN
|5292
|%22.35
|Detay
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA AKYÜZ
|15780
|%49.21
|Detay
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HABİB DEMİRKOL
|253
|%4.21
|Detay
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
|HACİ AKENGİN
|7669
|%48.53
|Detay
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZÜLKÜF POLAT
|4372
|%36.31
|Detay
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞİYAR GÜLDİKEN
|32706
|%56.62
|Detay
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BESİLE NARİN
|5261
|%38.85
|Detay
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN GÜVEN
|3712
|%45.62
|Detay
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLŞEN SİNCAR
|108555
|%68.86
|Detay
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞIK
|5276
|%72.22
|Detay
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA AY
|9834
|%55.95
|Detay
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK DİYAR ÖZER
|11169
|%86.08
|Detay
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
|SEVİM BİÇİCİ
|23780
|%70.60
|Detay
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ÖRHAN
|24607
|%63.60
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFİYE AKDAĞ
|50850
|%62.51
|Detay