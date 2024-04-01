60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%64.07 13
İL GENEL MECLİSİ
%62.49
Diyarbakır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİRAÇ ÇELİK 99890 %71.83 Detay
BİSMİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİZGİN EKİN 36766 %67.99 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERAT CAN 5292 %22.35 Detay
ÇINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA AKYÜZ 15780 %49.21 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HABİB DEMİRKOL 253 %4.21 Detay
DİCLE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.82
HACİ AKENGİN 7669 %48.53 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZÜLKÜF POLAT 4372 %36.31 Detay
ERGANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞİYAR GÜLDİKEN 32706 %56.62 Detay
HANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BESİLE NARİN 5261 %38.85 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN GÜVEN 3712 %45.62 Detay
KAYAPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLŞEN SİNCAR 108555 %68.86 Detay
KOCAKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞIK 5276 %72.22 Detay
KULP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA AY 9834 %55.95 Detay
LİCE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK DİYAR ÖZER 11169 %86.08 Detay
SİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.79
SEVİM BİÇİCİ 23780 %70.60 Detay
SUR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ÖRHAN 24607 %63.60 Detay
YENİŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFİYE AKDAĞ 50850 %62.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı