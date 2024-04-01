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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.33 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.58
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKOÇAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER OĞUR 2925 %36.82 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ÇİFTÇİ 23 %0.78 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN KAYA 4014 %2.33 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞAHİN 52 %0.99 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KOÇ 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
HALİL BESİLİ 29 %5.97 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı