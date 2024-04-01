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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.47 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.54
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİFAT DAĞDELEN 625 %3.44 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜLLÜ AYDIN 361 %1.06 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLAN COŞKUN 18 %0.28 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÜLER 1926 %2.59 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLÜM DENİZHAN 111 %0.54 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ MELET 93 %0.46 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP KOCA 20817 %5.32 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
KEMAL İLİK 20501 %6.00 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı