|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİFAT DAĞDELEN
|625
|%3.44
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜLLÜ AYDIN
|361
|%1.06
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLAN COŞKUN
|18
|%0.28
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GÜLER
|1926
|%2.59
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM DENİZHAN
|111
|%0.54
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ MELET
|93
|%0.46
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP KOCA
|20817
|%5.32
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|KEMAL İLİK
|20501
|%6.00
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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