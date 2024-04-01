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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.47
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜL EKİCİ 1997 %3.41 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÇELİK 1246 %2.71 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ROJDA TANMAN 712 %2.65 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
PERVİN POLAT 7858 %4.51 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
ROJBİN TUFAN 436 %0.65 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAKİ GÖK 10354 %4.03 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
HURŞİ ATAMAN 14341 %5.08 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH DOKCU 1198 %4.10 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ŞANCİ 2835 %2.23 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN ÖZER 743 %2.43 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜL TURUNÇOĞLU 568 %2.76 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BAŞÇI 3397 %4.23 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM AYDINALP 295 %1.31 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OZAN HASAN YILDIRIM 15269 %5.62 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL BARKA 113 %1.26 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
OYA KIZILKAYA ZEYREK 3671 %1.72 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELBİRAN YAŞAR 1128 %1.57 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR TURAN 171 %0.90 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
FARAŞİN GÜMÜŞ 12183 %6.52 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANDE AYDOĞDU 2030 %3.07 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
FUAT ŞENGÜL 7921 %6.84 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DİKİCİ 1520 %4.00 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NEZİR KABAK 445 %0.54 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANAN KILIÇ 1030 %2.91 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ÖZDAMAR 825 %3.42 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT TURAN 1008 %1.82 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM AYDIN 8013 %6.63 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİM SERİN 834 %1.82 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı