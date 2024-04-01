|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜL EKİCİ
|1997
|%3.41
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇELİK
|1246
|%2.71
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ROJDA TANMAN
|712
|%2.65
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PERVİN POLAT
|7858
|%4.51
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|ROJBİN TUFAN
|436
|%0.65
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAKİ GÖK
|10354
|%4.03
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|HURŞİ ATAMAN
|14341
|%5.08
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH DOKCU
|1198
|%4.10
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ŞANCİ
|2835
|%2.23
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN ÖZER
|743
|%2.43
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜL TURUNÇOĞLU
|568
|%2.76
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BAŞÇI
|3397
|%4.23
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM AYDINALP
|295
|%1.31
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OZAN HASAN YILDIRIM
|15269
|%5.62
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL BARKA
|113
|%1.26
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|OYA KIZILKAYA ZEYREK
|3671
|%1.72
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELBİRAN YAŞAR
|1128
|%1.57
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR TURAN
|171
|%0.90
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|FARAŞİN GÜMÜŞ
|12183
|%6.52
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANDE AYDOĞDU
|2030
|%3.07
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|FUAT ŞENGÜL
|7921
|%6.84
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DİKİCİ
|1520
|%4.00
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NEZİR KABAK
|445
|%0.54
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANAN KILIÇ
|1030
|%2.91
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE ÖZDAMAR
|825
|%3.42
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT TURAN
|1008
|%1.82
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM AYDIN
|8013
|%6.63
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİM SERİN
|834
|%1.82
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