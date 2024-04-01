|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
|0
|%0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|347
|%0.68
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|0
|%0
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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