|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERFİN TUNÇ
|486
|%0.74
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN ŞİK
|8416
|%7.18
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AVCİ
|7133
|%26.84
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN NAS
|1130
|%1.17
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GENCER DEMİRKAYA
|1998
|%0.96
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ TUNÇ
|132
|%0.40
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ERGİN
|1876
|%2.41
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERACETTİN BAŞBOĞA
|5300
|%5.65
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