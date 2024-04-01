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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.79 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.71
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ERDAL 68 %0.13 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYLÜL YAYLACI 3142 %11.76 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ALTUN 116 %0.29 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL GÜL 663 %0.80 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH DAMAR 3437 %2.01 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR KARAKURT 5842 %26.12 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HIDIR GÜMÜŞ 1017 %0.61 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ÇORUM 63 %0.35 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET NERGİZ 5040 %1.57 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA GÜRLEK 97 %0.24 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NECATİ DURSUN 93 %0.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı