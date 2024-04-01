|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ERDAL
|68
|%0.13
|Detay
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYLÜL YAYLACI
|3142
|%11.76
|Detay
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ALTUN
|116
|%0.29
|Detay
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
|Detay
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL GÜL
|663
|%0.80
|Detay
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH DAMAR
|3437
|%2.01
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR KARAKURT
|5842
|%26.12
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HIDIR GÜMÜŞ
|1017
|%0.61
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ÇORUM
|63
|%0.35
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET NERGİZ
|5040
|%1.57
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA GÜRLEK
|97
|%0.24
|Detay
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NECATİ DURSUN
|93
|%0.78
|Detay