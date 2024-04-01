|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARYAN DOĞAN
|5671
|%54.26
|Detay
|
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REHBER KARAKAYA
|20
|%0.32
|Detay
|
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAŞALLAH OVALIOĞLU
|164
|%9.16
|Detay
|
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KENAN TÜRKER
|4375
|%49.77
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SIRRI SÖYLEMEZ
|19346
|%42.74
|Detay
|
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GİYASETTİN AYDEMİR
|2695
|%60.49
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ELÇİ
|700
|%66.67
|Detay
|
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|0
|%0
|Detay
|
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DÜNDER
|0
|%0
|Detay
|
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN AYGÜN
|0
|%0
|Detay
|
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA ÇAKIR
|0
|%0
|Detay
|
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
|Detay
|
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MEHMET EMİN TAŞER
|6
|%0.66
|Detay
|
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|AŞAN ATEŞ
|191
|%45.58
|Detay
|
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
|TEKİN ARĞUN
|68
|%10.76
|Detay
|
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ ARİS
|0
|%0
|Detay
|
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN YÜNAÇTI
|0
|%0
|Detay
|
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|İNAN DEMİR
|177
|%17.52
|Detay
|
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜNCER GÜNDOĞDU
|0
|%0
|Detay
|
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YILDIZ
|56
|%3.33
|Detay
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT TURAN
|12
|%1.41
|Detay
|
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
|Detay