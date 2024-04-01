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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.74 5
İL GENEL MECLİSİ
%43.34
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARYAN DOĞAN 5671 %54.26 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
REHBER KARAKAYA 20 %0.32 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAŞALLAH OVALIOĞLU 164 %9.16 Detay
MALAZGİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KENAN TÜRKER 4375 %49.77 Detay
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SIRRI SÖYLEMEZ 19346 %42.74 Detay
VARTO Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİYASETTİN AYDEMİR 2695 %60.49 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ELÇİ 700 %66.67 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL DÜNDER 0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN AYGÜN 0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA ÇAKIR 0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET EMİN TAŞER 6 %0.66 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
AŞAN ATEŞ 191 %45.58 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
TEKİN ARĞUN 68 %10.76 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ ARİS 0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN YÜNAÇTI 0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
İNAN DEMİR 177 %17.52 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
TÜNCER GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YILDIZ 56 %3.33 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TURAN 12 %1.41 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı