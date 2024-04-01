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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZDAKAK 14 %0.09 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN AYDIN 98 %0.18 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GÖK 17 %0.18 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı