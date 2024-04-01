|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TELLİ YARDIMCI
|9124
|%8.75
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYCAN DEMİR
|6349
|%4.05
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYLA EROĞLU
|1698
|%4.17
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|1079
|%5.88
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|NESİP GÜNEŞ
|1194
|%0.95
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