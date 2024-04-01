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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLCE VİDİNLİ 104 %0.12 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET EMİN ÖZEN 36 %0.10 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZAD KAYA 13 %0.07 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
0 %0 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı