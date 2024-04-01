|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT KAHRİMAN
|17
|%0.14
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRAY KORKUTAN
|302
|%0.34
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AYAYDIN
|650
|%0.31
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJDET ŞANLI
|19
|%0.16
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN GÖRBÜZ
|20
|%0.12
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT GENÇ
|21
|%0.13
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KÖPRÜDÜZ
|41
|%0.27
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN TAN
|147
|%0.19
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN KAPLAN
|30
|%0.23
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA BİRGÜN
|16
|%0.18
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT VURGUN
|665
|%0.61
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHULLAH BEYAZÇİÇEK
|3307
|%0.87
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA KANAT
|20
|%0.18
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN SOLAK
|34
|%0.27
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT TEMUR
|4033
|%2.17
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