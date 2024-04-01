|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ŞENER
|1
|%0.05
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA CENGİZ
|6
|%0.04
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHREDDİN KARAYNİR
|1
|%0.04
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EROL
|2
|%0.31
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS AFŞİN
|2
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ DENİZ
|109
|%0.11
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞEGÜL BALIK
|0
|%0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞERİF TAN
|1
|%0.07
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KADRİ ECE
|3
|%0.11
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