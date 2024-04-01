|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHİM TARCAN
|0
|%0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TEMUR
|5
|%0.23
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CAVİT YILDIZ
|35
|%0.13
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERDEN
|4
|%0.11
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM HALİL TALAR
|5
|%0.29
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇELİK
|10
|%0.11
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BABACAN
|10
|%0.25
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF KARADAŞ
|2
|%0.19
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ GÖNÜL
|47
|%0.09
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ŞİMŞEK
|3
|%0.07
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT ALTUNBIÇAK
|5
|%0.15
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