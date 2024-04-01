|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANİFİ TAŞ
|15
|%0.21
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN
|224
|%0.32
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERYA ASLIM
|417
|%0.83
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ŞENOL
|14
|%0.31
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERAT AKTAŞ
|249
|%0.16
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ARSLAN
|39
|%0.13
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EREN
|87
|%0.17
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS ULAŞKIN
|14
|%0.17
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA VELİOĞLU
|109
|%0.25
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SÖĞÜT
|47
|%0.07
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN SEYMEN
|144
|%0.22
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK ÖZDOĞAN
|486
|%0.16
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY YONT
|13
|%0.09
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT DOĞAN
|116
|%0.24
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT TAN
|1431
|%0.29
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT AYTEKİN
|69
|%0.20
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHULLAH ÖZSOY
|2284
|%0.67
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