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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANİFİ TAŞ 15 %0.21 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN 224 %0.32 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERYA ASLIM 417 %0.83 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ŞENOL 14 %0.31 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERAT AKTAŞ 249 %0.16 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ARSLAN 39 %0.13 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EREN 87 %0.17 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS ULAŞKIN 14 %0.17 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA VELİOĞLU 109 %0.25 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SÖĞÜT 47 %0.07 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN SEYMEN 144 %0.22 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK ÖZDOĞAN 486 %0.16 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY YONT 13 %0.09 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT DOĞAN 116 %0.24 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT TAN 1431 %0.29 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT AYTEKİN 69 %0.20 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHULLAH ÖZSOY 2284 %0.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı