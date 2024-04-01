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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.34 0
İL GENEL MECLİSİ
%7.77
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ AYDIN 9376 %6.74 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BİLMEZ 4091 %7.57 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFETTİN YİĞİT 1212 %5.12 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT TURGUT 5450 %17.00 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜLDOĞDU 103 %1.71 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
ALİ GÖÇTÜRK 688 %4.35 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DURGUNSU 504 %4.19 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HAKSEVER 6654 %11.52 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN YAŞAR 3182 %23.50 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİR 11168 %7.08 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HAN KAYA 147 %2.01 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SEKAN GÜNDÜZ 336 %1.91 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TEKDAĞ 174 %1.34 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
ADNAN BALYEN 2041 %6.06 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT UÇAR 3441 %8.89 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜZEYİR YUVA 5285 %6.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı