|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ AYDIN
|9376
|%6.74
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BİLMEZ
|4091
|%7.57
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN YİĞİT
|1212
|%5.12
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT TURGUT
|5450
|%17.00
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜLDOĞDU
|103
|%1.71
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
|ALİ GÖÇTÜRK
|688
|%4.35
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DURGUNSU
|504
|%4.19
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HAKSEVER
|6654
|%11.52
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN YAŞAR
|3182
|%23.50
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİR
|11168
|%7.08
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAN KAYA
|147
|%2.01
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KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SEKAN GÜNDÜZ
|336
|%1.91
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TEKDAĞ
|174
|%1.34
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
|ADNAN BALYEN
|2041
|%6.06
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SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT UÇAR
|3441
|%8.89
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜZEYİR YUVA
|5285
|%6.50
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