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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.49 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.80
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÖRGEL 42 %0.23 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞİMŞEK 73 %0.21 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KEMAL KILIÇPARLAR 26 %0.41 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÇAKAR 879 %1.18 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT CİHANGİR 61 %0.30 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL KÖK 79 %0.39 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN HARAT 3366 %0.86 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
MUSTAFA KARAKURT 8675 %2.54 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN YÜKSEK 59 %0.47 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı