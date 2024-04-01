|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÖRGEL
|42
|%0.23
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞİMŞEK
|73
|%0.21
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
|26
|%0.41
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÇAKAR
|879
|%1.18
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT CİHANGİR
|61
|%0.30
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL KÖK
|79
|%0.39
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN HARAT
|3366
|%0.86
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|MUSTAFA KARAKURT
|8675
|%2.54
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN YÜKSEK
|59
|%0.47
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