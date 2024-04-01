|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSLAM ASLAN
|239
|%0.41
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER ÜREYİL
|57
|%0.12
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS ŞANİ
|175
|%0.65
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN DALĞIÇ
|178
|%0.10
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|REŞAT UŞAR
|105
|%0.16
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÖKTAŞ
|11
|%0.13
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT AKİZ
|266
|%0.10
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|HÜSEYİN ŞANİ
|472
|%0.17
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YILMAZ
|46
|%0.16
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH KAPAR
|78
|%0.06
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAYA
|49
|%0.16
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAKİ GİNİGEN
|29
|%0.14
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT BALKI
|163
|%0.20
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAATTİN AĞIRMAN
|21
|%0.09
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÇEVİK
|446
|%0.16
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAYSAL ALAK
|7
|%0.08
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|MEHMET SÖĞÜT
|143
|%0.07
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN DURMUŞ
|277
|%0.39
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEHMUS SUNA
|44
|%0.23
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYMELEK
|68
|%0.24
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|CUMA ÖZEL
|436
|%0.23
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER BOZKURT
|68
|%0.10
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|MEHMET ŞAH KALKAN
|140
|%0.12
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇEVİK
|39
|%0.10
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEDİM DÖNER
|136
|%0.17
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEDİM ÖZTÜNÇ
|36
|%0.10
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELALETTİN ÇINAR
|46
|%0.19
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ÖZTÜRK
|170
|%0.31
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HANİFİ AVCI
|446
|%0.37
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ CAN RÜZGAR
|54
|%0.12
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