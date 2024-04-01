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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSLAM ASLAN 239 %0.41 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER ÜREYİL 57 %0.12 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS ŞANİ 175 %0.65 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN DALĞIÇ 178 %0.10 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
REŞAT UŞAR 105 %0.16 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÖKTAŞ 11 %0.13 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT AKİZ 266 %0.10 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
HÜSEYİN ŞANİ 472 %0.17 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YILMAZ 46 %0.16 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH KAPAR 78 %0.06 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAYA 49 %0.16 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAKİ GİNİGEN 29 %0.14 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT BALKI 163 %0.20 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAATTİN AĞIRMAN 21 %0.09 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÇEVİK 446 %0.16 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAYSAL ALAK 7 %0.08 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
MEHMET SÖĞÜT 143 %0.07 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN DURMUŞ 277 %0.39 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEHMUS SUNA 44 %0.23 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYMELEK 68 %0.24 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
CUMA ÖZEL 436 %0.23 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER BOZKURT 68 %0.10 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
MEHMET ŞAH KALKAN 140 %0.12 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇEVİK 39 %0.10 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEDİM DÖNER 136 %0.17 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEDİM ÖZTÜNÇ 36 %0.10 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALETTİN ÇINAR 46 %0.19 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖZTÜRK 170 %0.31 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HANİFİ AVCI 446 %0.37 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CAN RÜZGAR 54 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı