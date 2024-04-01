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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURULLAH OĞUZ 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÜZÜM 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ALPER GÜNEŞ 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK KOYUNCU 2 %0.11 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİSANUR UŞAR 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜHEYYİB ŞAHİN 5 %0.11 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN DURSUN 115 %0.12 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN CİHANGİR 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN SEVİM 13 %0.08 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı