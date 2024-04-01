|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİM BAMİDİCİ
|151
|%0.23
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN SAK
|198
|%0.26
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YILDIRIM
|318
|%0.27
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA NAZLI
|159
|%0.19
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN AKICI
|116
|%0.44
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN YAPICI
|707
|%0.35
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇİFTÇİOĞLU
|260
|%0.27
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN
|345
|%0.17
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|50
|%0.16
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN GÖK
|58
|%0.17
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET POLAT
|366
|%0.47
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAZAK
|364
|%0.39
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