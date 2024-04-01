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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİM BAMİDİCİ 151 %0.23 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN SAK 198 %0.26 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YILDIRIM 318 %0.27 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA NAZLI 159 %0.19 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN AKICI 116 %0.44 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN YAPICI 707 %0.35 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇİFTÇİOĞLU 260 %0.27 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN 345 %0.17 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET LATİF EKİNCİ 50 %0.16 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN GÖK 58 %0.17 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET POLAT 366 %0.47 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAZAK 364 %0.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı