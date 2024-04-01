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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET RIZA ÖZCAN 10 %0.31 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZELÇİ 1 %0.03 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖZARAS 55 %0.10 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT ÖDEMİŞ 11 %0.11 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ YILMAZ 66 %0.15 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TUNÇ 22 %0.14 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇOLAK 2 %0.03 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ÖZARAS 71 %0.27 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIFAT YILMAZ 44 %0.11 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KORHAN 5 %0.17 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ÖDEMİŞ 11 %0.32 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
AHMET KAYA 22 %0.23 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİREL 6 %0.12 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP AKBAY 323 %0.39 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANZEL ZEREY 3 %0.05 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM CANDAN 12 %0.15 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ARTAĞAN 3 %0.10 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN CİHAN 12 %0.12 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH ÖZCAN 39 %0.12 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERŞAN ERMAN 19 %0.10 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YAYCI 32 %0.10 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN DAL 1143 %0.67 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN SEVMİŞ 97 %0.43 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT YÜZKAN 502 %0.30 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH CİHAN 26 %0.15 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN YILMAZ 860 %0.27 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KILIÇ 79 %0.20 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN SAYAN 3 %0.07 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ŞİMŞEK 5 %0.11 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL TUNÇ 3 %0.23 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ÖZELÇİ 10 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı