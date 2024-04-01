|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET RIZA ÖZCAN
|10
|%0.31
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZELÇİ
|1
|%0.03
|Detay
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖZARAS
|55
|%0.10
|Detay
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT ÖDEMİŞ
|11
|%0.11
|Detay
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ YILMAZ
|66
|%0.15
|Detay
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TUNÇ
|22
|%0.14
|Detay
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇOLAK
|2
|%0.03
|Detay
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ÖZARAS
|71
|%0.27
|Detay
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT YILMAZ
|44
|%0.11
|Detay
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KORHAN
|5
|%0.17
|Detay
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ÖDEMİŞ
|11
|%0.32
|Detay
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|AHMET KAYA
|22
|%0.23
|Detay
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİREL
|6
|%0.12
|Detay
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP AKBAY
|323
|%0.39
|Detay
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANZEL ZEREY
|3
|%0.05
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM CANDAN
|12
|%0.15
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ARTAĞAN
|3
|%0.10
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN CİHAN
|12
|%0.12
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH ÖZCAN
|39
|%0.12
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERŞAN ERMAN
|19
|%0.10
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YAYCI
|32
|%0.10
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN DAL
|1143
|%0.67
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN SEVMİŞ
|97
|%0.43
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT YÜZKAN
|502
|%0.30
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH CİHAN
|26
|%0.15
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN YILMAZ
|860
|%0.27
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KILIÇ
|79
|%0.20
|Detay
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN SAYAN
|3
|%0.07
|Detay
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL ŞİMŞEK
|5
|%0.11
|Detay
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL TUNÇ
|3
|%0.23
|Detay
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ÖZELÇİ
|10
|%0.08
|Detay