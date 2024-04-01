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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.20
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İKRAM AYDIN 29 %0.28 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KARABULUT 2 %0.03 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ELİTAŞ 98 %5.47 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET URAL 24 %0.27 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CESİM YILMAZ 2320 %5.13 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL EŞİM 18 %0.40 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
BARIŞ ONGÜR 10 %1.30 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
SAMİ TANRIVERDİ 12 %1.31 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT BABAT 1 %0.03 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı