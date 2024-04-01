60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.49
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT SAİKE 5 %0.05 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ALAKUŞ 40 %0.13 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NASIR ASLAN 4 %0.20 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT AKAGÜNDÜZ 54 %0.10 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KUTLU 1211 %1.09 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN AKGÜN 2 %0.13 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÜNAL 2 %0.03 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı