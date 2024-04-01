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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.83 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.11
Van Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSKENDER BOTAN 33 %0.61 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULVAHAP AKKAYA 105 %0.63 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN GÜL 65 %0.30 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET GÜLTEPE 74 %0.82 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL SÜMEN 930 %1.76 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA DEMİR 689 %1.01 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN AYDIN 142 %1.09 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ DOĞAN 204 %1.34 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRİ BOR 3045 %2.25 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZİM BİLİCİ 1598 %9.04 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİTHAN ERÇİÇEK 215 %0.99 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM KEKLİK 104 %1.40 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK TASAN 1543 %2.86 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı