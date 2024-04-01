|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSKENDER BOTAN
|33
|%0.61
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULVAHAP AKKAYA
|105
|%0.63
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN GÜL
|65
|%0.30
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET GÜLTEPE
|74
|%0.82
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL SÜMEN
|930
|%1.76
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA DEMİR
|689
|%1.01
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN AYDIN
|142
|%1.09
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ DOĞAN
|204
|%1.34
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRİ BOR
|3045
|%2.25
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZİM BİLİCİ
|1598
|%9.04
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|215
|%0.99
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM KEKLİK
|104
|%1.40
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK TASAN
|1543
|%2.86
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