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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.33
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERAY SEVİNDİRİCİ 1293 %2.81 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN KÖSEOĞLU 1582 %0.62 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
ÖZLEM AVCI 1433 %0.51 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN AKINCI 3347 %2.63 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OYLUN ERCAN 459 %2.23 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELDA SALMAN 354 %0.44 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET SAPMAZ 1921 %8.55 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM BABATUTMAZ 1052 %0.39 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TOSUNLAR 247 %2.75 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
ALP İÇEN 2979 %1.40 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ŞENCAN 207 %0.29 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFA KÖKEN 57 %0.30 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
GÜLHAN ATIŞ 1107 %0.59 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ GÜNAYDIN 175 %0.26 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİZEM AYRANCI DEMİRHAN 492 %1.29 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİRDES MURSALLI 107 %0.13 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLBER SEVAY AKER 273 %0.77 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR FIRAT 77 %0.32 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMET ALİ ÖZTÜRK 195 %0.35 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYYÜP ÇİÇEK 256 %0.21 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN AKTAŞ 1017 %2.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı