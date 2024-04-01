|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERAY SEVİNDİRİCİ
|1293
|%2.81
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN KÖSEOĞLU
|1582
|%0.62
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|ÖZLEM AVCI
|1433
|%0.51
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN AKINCI
|3347
|%2.63
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OYLUN ERCAN
|459
|%2.23
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELDA SALMAN
|354
|%0.44
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET SAPMAZ
|1921
|%8.55
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM BABATUTMAZ
|1052
|%0.39
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TOSUNLAR
|247
|%2.75
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|ALP İÇEN
|2979
|%1.40
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ŞENCAN
|207
|%0.29
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA KÖKEN
|57
|%0.30
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|GÜLHAN ATIŞ
|1107
|%0.59
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ GÜNAYDIN
|175
|%0.26
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GİZEM AYRANCI DEMİRHAN
|492
|%1.29
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİRDES MURSALLI
|107
|%0.13
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLBER SEVAY AKER
|273
|%0.77
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR FIRAT
|77
|%0.32
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEMET ALİ ÖZTÜRK
|195
|%0.35
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYYÜP ÇİÇEK
|256
|%0.21
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN AKTAŞ
|1017
|%2.22
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