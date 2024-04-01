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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.89
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN MORDOĞAN 485 %0.64 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN BAŞ 40438 %19.92 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERAY TOPÇU 211 %0.22 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM KANDEMİR 542 %0.26 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı