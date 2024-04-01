|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR KAPLAN
|158
|%1.34
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALEMDAR ÖZTÜRK
|4924
|%5.52
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER ÇETİN
|17713
|%8.55
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR SOYLU
|307
|%2.61
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SERT
|2910
|%17.06
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL METİN
|1514
|%9.72
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL BOZOK
|309
|%2.03
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ÖZGAN
|13995
|%18.04
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM AYDIN
|336
|%2.54
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKDOĞAN
|496
|%5.68
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÖZER
|7869
|%7.18
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF KEMAL AKAY
|25434
|%6.68
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP BALI
|437
|%3.93
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN OLGUN
|1380
|%11.03
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ALPER
|5979
|%3.21
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