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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.36 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.08
Bingöl Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN KOLASAYIN 7 %0.34 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYAZ ALTUN 48 %0.54 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN KOLASAYIN 19 %0.56 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KIZILBOĞA 14 %0.90 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN TÜMEN 166 %0.36 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK İNAN 22 %0.27 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET AYDIN 5 %0.92 Detay
YEDİSU İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT UÇAR 265 %30.18 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı