|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA OKURSOY
|355
|%22.30
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET FERİKOĞLU
|4
|%1.16
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AYDIN
|557
|%24.97
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
|832
|%1.93
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT BARUN
|58
|%0.99
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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