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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.43 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL CEYLAN 853 %0.61 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÜNAL 117 %0.22 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EFETÜRK 81 %0.34 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN DEMİR 163 %0.51 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SIDDIK KARADAĞLI 33 %0.55 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
YUNUS BAŞAL 61 %0.39 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENSARİ BARLAS 85 %0.71 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK YALÇIN 308 %0.53 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT KAÇAN 74 %0.55 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN BALIKÇI 99 %1.22 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZDAĞ 591 %0.37 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİM CAN 164 %0.93 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER YÜCEL 83 %0.64 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
CELAL KUTSAL 87 %0.26 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ BOZYIL 186 %0.48 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SEVİM 343 %0.42 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı