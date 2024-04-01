|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL CEYLAN
|853
|%0.61
|Detay
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÜNAL
|117
|%0.22
|Detay
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EFETÜRK
|81
|%0.34
|Detay
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN DEMİR
|163
|%0.51
|Detay
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SIDDIK KARADAĞLI
|33
|%0.55
|Detay
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
|YUNUS BAŞAL
|61
|%0.39
|Detay
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENSARİ BARLAS
|85
|%0.71
|Detay
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK YALÇIN
|308
|%0.53
|Detay
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT KAÇAN
|74
|%0.55
|Detay
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN BALIKÇI
|99
|%1.22
|Detay
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZDAĞ
|591
|%0.37
|Detay
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİM CAN
|164
|%0.93
|Detay
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER YÜCEL
|83
|%0.64
|Detay
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
|CELAL KUTSAL
|87
|%0.26
|Detay
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ BOZYIL
|186
|%0.48
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SEVİM
|343
|%0.42
|Detay