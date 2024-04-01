|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EGE BİTİKLİ SAKİN
|210
|%7.00
|Detay
|
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SACİT SAKARYA
|145
|%2.48
|Detay
|
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH NACİ ÜNSAL
|823
|%15.03
|Detay
|
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER SARIKEÇE
|822
|%2.11
|Detay
|
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ GENEL
|34
|%3.22
|Detay
|
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN GÜZELERGENE
|138
|%8.40
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ SEDEFÇİ
|5391
|%5.44
|Detay
|
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BALCI
|21
|%1.22
|Detay
|
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDİZ MARTİN
|8026
|%33.23
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
|Detay
|
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA ÖZDEMİR
|23
|%1.17
|Detay
|
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ATILGAN
|417
|%28.80
|Detay
|
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay