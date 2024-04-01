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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.44 1
İL GENEL MECLİSİ
%8.48
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EGE BİTİKLİ SAKİN 210 %7.00 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SACİT SAKARYA 145 %2.48 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH NACİ ÜNSAL 823 %15.03 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER SARIKEÇE 822 %2.11 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ GENEL 34 %3.22 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN GÜZELERGENE 138 %8.40 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ SEDEFÇİ 5391 %5.44 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BALCI 21 %1.22 Detay
UZUNKÖPRÜ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDİZ MARTİN 8026 %33.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA ÖZDEMİR 23 %1.17 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ATILGAN 417 %28.80 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı