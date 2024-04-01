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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.34 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.39
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT AYBAR 340 %15.91 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELDA KONYA 541 %1.93 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ÇOLAK 122 %3.66 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZOĞUL 254 %2.13 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI ÖMER ODABAŞ 320 %3.44 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU 28 %0.49 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN CİCİ 879 %1.34 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN PEKDEMİR 129 %2.31 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÇALIŞKAN 58 %0.99 Detay
TİREBOLU İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT KARA 4135 %38.35 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN TURGUT 254 %5.84 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKSU 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
SUAT EMEKSİZ 1 %0.76 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
VESİLE SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
ERDOĞAN AYDIN 26 %3.74 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı