|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT AYBAR
|340
|%15.91
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELDA KONYA
|541
|%1.93
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ÇOLAK
|122
|%3.66
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZOĞUL
|254
|%2.13
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI ÖMER ODABAŞ
|320
|%3.44
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU
|28
|%0.49
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN CİCİ
|879
|%1.34
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN PEKDEMİR
|129
|%2.31
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ÇALIŞKAN
|58
|%0.99
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT KARA
|4135
|%38.35
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN TURGUT
|254
|%5.84
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKSU
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|SUAT EMEKSİZ
|1
|%0.76
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|VESİLE SARIKAYA
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ERDOĞAN AYDIN
|26
|%3.74
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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