|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN
|698
|%1.19
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİCRAN HELEZÜR
|2319
|%5.03
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN GÖKÇEN
|446
|%1.66
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU
|4514
|%2.59
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|NEZİH ÖZUYAR
|979
|%1.46
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KIRMIZI
|679
|%8.21
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR URAY
|8327
|%3.24
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|SUAT NEZİR
|24463
|%8.66
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAVVA EVCİ
|471
|%1.61
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR DOĞAN
|3190
|%2.51
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNEY TANER ŞEN
|468
|%1.53
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA KALE ERDEMLİ
|300
|%1.46
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT DAĞ
|2474
|%3.08
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GİZEM ALBAŞ
|4653
|%20.71
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN UZUN
|5882
|%2.16
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER SEVİNÇ
|99
|%1.10
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|YETKİN HAFIZOĞLU
|7880
|%3.69
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİZAMETTİN YILMAZ
|895
|%1.25
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OLCAY ORAL
|175
|%0.92
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇOKGÜLER
|251
|%0.87
|Detay
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|HURİYE SERTER
|4449
|%2.38
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGUN ÖZGÜN
|3335
|%5.05
|Detay
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|TANZER SUCU
|2230
|%1.93
|Detay
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEZA GENİŞOĞLU
|786
|%2.07
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜVEN KILIÇ
|1121
|%1.37
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERMAN ÇIKAR
|402
|%1.14
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLAN SEZGİN
|273
|%1.13
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ATAKAN DURAN
|11695
|%21.14
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH TERZİOĞLU
|2527
|%2.09
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUNÇ TEZCAN
|803
|%1.76
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