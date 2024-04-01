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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.04
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN 698 %1.19 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİCRAN HELEZÜR 2319 %5.03 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN GÖKÇEN 446 %1.66 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU 4514 %2.59 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
NEZİH ÖZUYAR 979 %1.46 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KIRMIZI 679 %8.21 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR URAY 8327 %3.24 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
SUAT NEZİR 24463 %8.66 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAVVA EVCİ 471 %1.61 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR DOĞAN 3190 %2.51 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNEY TANER ŞEN 468 %1.53 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA KALE ERDEMLİ 300 %1.46 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT DAĞ 2474 %3.08 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİZEM ALBAŞ 4653 %20.71 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN UZUN 5882 %2.16 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER SEVİNÇ 99 %1.10 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
YETKİN HAFIZOĞLU 7880 %3.69 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİZAMETTİN YILMAZ 895 %1.25 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
OLCAY ORAL 175 %0.92 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÇOKGÜLER 251 %0.87 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
HURİYE SERTER 4449 %2.38 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGUN ÖZGÜN 3335 %5.05 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
TANZER SUCU 2230 %1.93 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEZA GENİŞOĞLU 786 %2.07 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜVEN KILIÇ 1121 %1.37 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERMAN ÇIKAR 402 %1.14 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLAN SEZGİN 273 %1.13 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ATAKAN DURAN 11695 %21.14 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH TERZİOĞLU 2527 %2.09 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUNÇ TEZCAN 803 %1.76 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı