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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.23 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.69
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP DÜĞEROĞLU 20 %0.48 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACER AKSOY 17 %1.21 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLAL AVŞAROĞLU 8 %0.71 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMİ DEMİRAY 9 %0.48 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN YILDIRIM 14 %0.61 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ÇAKMAKLI 91 %2.00 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ KUZUCU 1221 %1.23 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KURT 6 %0.48 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERGİN 374 %2.30 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK FATİH ALSANCAK 10 %0.50 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR KARACA 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı