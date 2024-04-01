|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP DÜĞEROĞLU
|20
|%0.48
|Detay
|
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACER AKSOY
|17
|%1.21
|Detay
|
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLAL AVŞAROĞLU
|8
|%0.71
|Detay
|
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMİ DEMİRAY
|9
|%0.48
|Detay
|
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN YILDIRIM
|14
|%0.61
|Detay
|
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER ÇAKMAKLI
|91
|%2.00
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ KUZUCU
|1221
|%1.23
|Detay
|
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KURT
|6
|%0.48
|Detay
|
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERGİN
|374
|%2.30
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK FATİH ALSANCAK
|10
|%0.50
|Detay
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR KARACA
|0
|%0
|Detay