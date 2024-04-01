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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.77 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.65
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN GÖKLER 240 %1.29 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
0 %0 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN ÇUKURYUT 2 %0.35 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ETEM ORUÇ 1717 %2.29 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DERMENCİ 2944 %5.77 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ÇALIK 140 %1.96 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSEN GONÇE 95 %3.80 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN NACİ ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET AYAN 437 %26.34 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı