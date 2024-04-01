|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|25335
|%33.21
|Detay
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
|2334
|%1.99
|Detay
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SÜER
|1163
|%1.41
|Detay
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN YILMAZ
|4932
|%18.56
|Detay
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK GÜVENÇ
|40588
|%19.99
|Detay
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AYNACI
|4871
|%5.06
|Detay
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAMİL ŞİRİN
|2994
|%1.43
|Detay
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH SARIÇAY
|2715
|%8.52
|Detay
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAŞ
|659
|%1.98
|Detay
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALUK TAMYÜKSEL
|1747
|%2.24
|Detay
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|4084
|%4.36
|Detay