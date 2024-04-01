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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.71
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKİ DEMİRCİ 25335 %33.21 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK 2334 %1.99 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SÜER 1163 %1.41 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN YILMAZ 4932 %18.56 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK GÜVENÇ 40588 %19.99 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AYNACI 4871 %5.06 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAMİL ŞİRİN 2994 %1.43 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH SARIÇAY 2715 %8.52 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAŞ 659 %1.98 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUK TAMYÜKSEL 1747 %2.24 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZMİ CİHAT HATİPOĞLU 4084 %4.36 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı