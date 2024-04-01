|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÜZLÜK
|1579
|%49.72
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİYE ÇAMLI
|126
|%3.31
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AFŞAR
|9681
|%18.15
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLLA SAYIN
|45
|%0.46
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET TAŞCI
|1557
|%3.48
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLKADİR KISSAL
|183
|%1.21
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AY
|59
|%0.88
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|ALİ HAKAN YORGANCILAR
|172
|%1.81
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EMİR CİNGÖZ
|31
|%0.60
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK DEMİRBAŞ
|2703
|%3.25
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI
|28
|%0.47
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN AKINCI
|3282
|%9.88
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUSİ ÇÖKGEL
|5281
|%27.15
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL SARIÇİÇEK
|448
|%1.46
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ÖZDEMİR
|2361
|%1.38
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KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEBRAİL UYGUR
|300
|%1.34
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN
|2953
|%1.76
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET UĞUR
|8426
|%2.62
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ
|326
|%0.81
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞİNASİ BERKAY OLGUN
|11
|%0.84
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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